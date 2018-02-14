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ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 23:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğu kaydedildi.

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

"KAPILAR KİLİTLİ"

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampüsünde silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

TRUMP'TAN MESAJ

Öte yandan, saldırıyla ilgili önce Beyaz Saray'da bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump, olaydan birkaç saat sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli." mesajını paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Kahrol amarika lakin biz TÜRKÜZ insanız masum kim olursa olsun üzülürüz
inşallah ıraktan beter olursunuz. şeytanların ülkesi. sonunuz gelecek.
Temennimiz bu tür terör olaylarının abd 'de dahada artması..müslümanlara yaptığın zulümlerin daha beterini bulasın..amin..
1997 kişi kalmıştı ya hala sağ ve devam edecek onuda yok edebilirseniz geride 1996 kişi kalacak biz şaka yapmıyoruz debremde olacak sonunuz cok yaklaştı..
@karpinli Sen hangi dilde yazıyorsun hocam antik yunanca mı ?
dünyaya terör ekiyorsun abd. senin yüzünden ölen ıraklı,suriyeli masum çocukların kanı yerde kalmıyor. aynı acıyı yaşa bak nasıl oluyor. kan ve silahla yaşatmak. beter ol
kendi kendini bitireceksin bu gidiş onu gösteriyor
ölenlerin hepsi ço hatta insan sizde insan olun yazık onlarada
Bu Amerikalılar Başkanları gibi hepten manyak..
TERÖR ABD NİN SERMAYESİ, DOĞAL ZENGİNLİĞİ OLUP DA ZAYIF KALAN ÜLKELER TERÖRİZMLE ÇÖKERTİLEN ÜLKE VATANDAŞLARI MUTLAKA ABD YE LANET OKUMUŞLARDIR, MUTLAKA MASUM VE GÜNAHSIZ İNSANLARIN AHINI ALMIŞTIR. ONUN İÇİN ESKİLERİN BİR SÖZÜ VARDIR''ALLAHIN SOPASI YOK Kİ, DÖVSÜN MUTLAKA BİRŞEYLER VESİLE OLACAKTIR,, TABİ ANLARLARSA...
Terörist desene amerikalı olunca insan öldürünce terörist olmuyor mu? Konserde 60 kişiyi öldürenede terörist diyemediniz amerikalı diye!!
Ölen ve yaralananlara üzülmekle beraber, bu katil devletin terörizme verdiği destek yüzünden daha beter olsunlar düşüncesi arasında gidip gidip geliyorum.
abd biraz delikanlı olsan olmazmı bak gördün kendi pıslıgında boguluyorsn
"çok sayıda ölü var" bu nasıl abartı nasıl habercilik
kendi milletini susturmak için kendi ülkesinde kendi halkına bilerek silah sıkar zavallılar çok seyrettik bu abd filmlerini inanmıyorum 11 eylül gibi yalan korkak abd halkının korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak diye marşı olmadığı için korkutuluyor ayne CHP nin yaptığı gibi laiklik elden gidiyor
bundan bize ne....
başlığa bak sanki yüzlerce kişi ölmüş gibi çok sayıda ölü var!!!!
beter olun yaşattıklarınızı yaşatmadan ölmeyin
yüz milyonlarca abd vatandaşının yanında ondör askeri öğrenci ölmüş çok önemli görülmüyor bizim acımızdan bizde kadın cinayetleri ondan fazla bizler yüçe dinimiz islamiyetin mensuplarıyız hep yüce yaradanın kullarıyız onların devleti cani olabilir hatta insanlarıda açgözlü olabilir unutmayınki onlarda Allah kulu her fani yaptıklarının hesabını mutlak verecek yalnız Allah bütün insanlığa akılda vermiş kullansınlar diye onlar aklını kullanıp dünyanın sahibiymiş gibi duruyorlarda biz aklımızı niye kullanmıyoruzda işi Allaha bırakıyoruz teknoloji ekonomi olarak yükselmemiz gerekmezmi eğitimle olur
Allah sen bilirsin kime ne uygunsa onlara onu yaşatırsın ademin cocukları çok azdı
trumpa gün doğdu artık amerikada ne isterse geçirir meclisten kandan beslenen sülük
Hiçbir ülkede masumlar katledilmesin .Çocuklar gençler masum insanlar ölmesin.Ama kimse şunu da unutmasın..Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste..Dünyaya dehşet saçan ABD dehşeti kendi yaşıyor işte böyle..
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