ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK
Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.
Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.
ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ
Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.
"KAPILAR KİLİTLİ"
Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampüsünde silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.
TRUMP'TAN MESAJ
Öte yandan, saldırıyla ilgili önce Beyaz Saray'da bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump, olaydan birkaç saat sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Trump, "Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli." mesajını paylaştı.
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