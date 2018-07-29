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ABD’de silahlı saldırı! 10 ölü, 7 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı.

ABD’de silahlı saldırı! 10 ölü, 7 yaralı

New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı Louisiana

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