ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

ABD'nin Georgia eyaletinde, Fort Valley Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunda cinsel ilişki skandalı patlak verdi.
YURT MASRAFLARI İÇİN ÖĞRENCİLERE ERKEK AYARLADI
İddiaya göre yurdun sınıflandırma sorumlusu Alecia Johson, yurda gelen kız öğrencilere, yurt masraflarını karşılamaları için para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için politikacılar ve iş adamları buldu. İddiaların ortaya çıkmasında sonra okul yönetimi ve polis olay ile ilgili soruşturma başlatınca Alecia görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
KIZLARIN AKIBETİ BELİRSİZ
Alecia'nın avukatı ise müvekkilinin 14 yıldır yurtta çalıştığını ve şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti. Yurt yönetimi herhangi bir cinsel tacize kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtirken para karşılığı iş adamları ve politikacılar ile ilişkiye giren kız öğrencilerin yurt ile ilişkilerinin kesilip kesilmediği hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum