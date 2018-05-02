HABER

ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

ABD'deki üniversitede yurt sorumlusu kadının, kız öğrencileri yurt masraflarını karşılayabilmeleri için iş adamları ve politikacılara pazarladığı ortaya çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, Fort Valley Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunda cinsel ilişki skandalı patlak verdi.

YURT MASRAFLARI İÇİN ÖĞRENCİLERE ERKEK AYARLADI

İddiaya göre yurdun sınıflandırma sorumlusu Alecia Johson, yurda gelen kız öğrencilere, yurt masraflarını karşılamaları için para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için politikacılar ve iş adamları buldu. İddiaların ortaya çıkmasında sonra okul yönetimi ve polis olay ile ilgili soruşturma başlatınca Alecia görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

KIZLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Alecia'nın avukatı ise müvekkilinin 14 yıldır yurtta çalıştığını ve şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti. Yurt yönetimi herhangi bir cinsel tacize kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtirken para karşılığı iş adamları ve politikacılar ile ilişkiye giren kız öğrencilerin yurt ile ilişkilerinin kesilip kesilmediği hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Fort Valley Üniversitesi Alecia Alecia Johson

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.