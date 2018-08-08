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ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silah sesleri duyulması üzerine, polis olay yerine akın etti.

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
New York ABD silah sesleri

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