ABD'de son dakika gelişmesi! Lisede silah sesleri

ABD'nin Atlanta eyaletine bağlı Dalton kentindeki bir liseden silah sesleri gelmesi üzerine okul, polis tarafında abluka altına alındı. Okulun çevresinde çok sayıda ilk yardım ekibi de hazır tutuldu.
Güvenlik önlemleri altında dışarıya çıkartılan öğrenciler, polis tarafından Kuzeybatı Georgia Ticaret ve Sergi Merkezi'ne aktarıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, bir öğrencinin koşuşturma sırasında ayağını burktuğu belirtildi.
ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Polis, Dalton Lisesi öğretmenlerinden birinin okulda silahını ateşlediğini açıkladı. Gözaltına alınan öğretmenin kimliği ise açıklanmadı.
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