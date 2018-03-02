ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD Central Michigan Üniversitesinde silah sesleri paniğe neden olurken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Şüphelinin hala serbest olarak dolaştığı bildirildi. Şüphelinin görülmesi durumunda 911’in aranması çağrısı yapılıyor.
Yaşanan paniğin ardından sığınaklara girİlmesi için çağrılarda bulunuldu.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Michigan Eyalet Polisi, Central Michigan Üniversitesi'nin kampüsünde yapılan saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
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