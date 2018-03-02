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ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

ABD'den gelen son dakika haberine göre Central Michigan Üniversitesinde silah sesleri duyuldu. Polis, silah seslerinin ardından sığınaklara girilmesi için çağrılarda bulundu.

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD Central Michigan Üniversitesinde silah sesleri paniğe neden olurken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Şüphelinin hala serbest olarak dolaştığı bildirildi. Şüphelinin görülmesi durumunda 911’in aranması çağrısı yapılıyor.

Yaşanan paniğin ardından sığınaklara girİlmesi için çağrılarda bulunuldu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Michigan Eyalet Polisi, Central Michigan Üniversitesi'nin kampüsünde yapılan saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

abd

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ABD sığınak saldırı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
KAHROLSUN AMERIKA.... KAHROLSUN AMERIKANCILAR... KAHROLSUN BOP... KAHROLSUN AMERIKAN ASKERLERİNE DUA EDENLER... KAHROLSUN GORGE W.BUST OBAMA TRUMP A DEGERLI DOSTUM DIYENLER.... NE ABD NE AB NE RUSYA HER ŞEY TÜRK IÇIN TURKE GÖRE
@mah6bsddn4 Ne güzel konuştun dostum ağzına sağlık!
Yavaş yavaş sonun geliyor ABD.
Üzüldüm mü? İnsanlığımı, vicdanımı kaybettirmeseydiniz üzülürdüm. Hala vicdanım var ama size değil.
BU ÜLKEDEN NEFRET ETMEMEM İÇİN BİR SEBEP BULAMIYORUM
Ben Amerika yasayan insanların düşmanı degilim ama bu misyonun düsmanıyım Savaş karsıtı tum dostların yanındayım
Onlarda yaşamalı ki anlasınlar mazlumların çektiklerini çocukların çektiklerini
Sona doğru hızla gidiyorlar. Dibi boylayacaklar hem ekonomik hem askeri hem sosyolojik
ypg ordada tünel kazdı herhalde he he he
sanki çok önemli olay sizin başlığınız!!!
ALLAH her daim başında bela müsbet eksik etmesin amerika
kim teröristlerin ellerine silah verip destekliyorsa Allah onların yanlarına koymasın
amerikayı yine kendi içinden vuracaklar ve parçalanacaklar dünyaya yaptığın kötülükler ceası kalmayacak herşeyin bir sonu vardır hiçbir şey ilelebet değildir
Daha beter olun esrar keşler sapıklar inşallah huzuru göremezsiniz
Katil amerika israil uşağı amerika Allah seni mazlumların kanıyla boğsun inşallah
yerle yeksan ol abd
Amerikalının sıçtığı boktan korkar hali;demekki Türkiyedeki olaylar olsa Ameika halkını sığınaktan çıkaramıyacak.Amerika gelsinde Türkten cesaret dirayet mazlumun yanında nasıl durulurmmuş görsün örnek alsın.Gelipte casusluk yapmasını öğrenmesin.Korkak amerika. İnan sizde sıçan kadar yürek cesret yok.Hele insanlık hiç yok.
amerika dünyanın öte ucuyla uğraşma bak seninlede uğraşıyorlar ..insanlığı rahat bırak.. senin pis şeytanına biat etmek zorunda değil hiç bir ülke..
GÜN GELECEK TOPUNUZ KÖSTEBEKLER GİBİ SIĞINAKLARA DOLACAKSINIZ...ORADA GEBERECEKSİNİZ
daha beter günler abd nin olsun İnşaallah
allahım bütün laneti ABD ye oku beter olsunlar
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