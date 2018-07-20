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ABD'de tekne kazası! 11 ölü, 7 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

ABD'de Missouri Nehri'nde bir tekne kazası sonucunda 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

ABD'nin en uzun nehirlerinden biri olan Missouri'de bir tekne kazası yaşandı... Kazada tekne batarken ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü en az 7 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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