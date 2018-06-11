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ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

Kan donduran olay ABD'nin Tennesee kentinde yaşandı. İnternette kısa sürede viral olan görüntülerde bir kadın, aracın kasasındaki iki çocuğu köpek kafesinden çıkarırken görülüyor.

Videonun yayılmasının ardından teyakkuza geçen polis kısa sürede videoya konu olan kadının eşgalini belirledi.

ABD'Lİ BÜYÜKANNE TORUNLARINI KAFESE KAPATTI

62 yaşındaki Leimome Cheeks geçtiğimiz cumartesi Memphis'te gözaltına alındı.

Altı ve yedi yaşındaki çocukların ifadelerinin ardından büyük anne Cheeks tutuklandı.

"PENCERELERİ AÇMADI, HAVASIZ KALDIK"

Çocuklar ifadelerinde büyükannelerinin onları arka koltukta yer olmadığı için kafese kapattığını söyledi.

Çocuklar ayrıca yolculuk sırasında havasız kaldıklarını büyükannelerinin klima olmayan aracın pencerelerini açmaya da izin vermediklerini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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