ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater kentinde hizmet veren iş adamı Murat Öztürkoğlu’na ait Beyoğlu Restoran'da henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.
Olayda can kaybının olmadığı açıklandı.
İKİNCİ KATTAN ATLADILAR
Yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına da sıçradı. Bu kattaki dans stüdyosunda bulunan bir genç kız, balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı.
Olay yerinde toplanan vatandaşların yardım ettiği çocuklardan bazılarının da ikinci kattan atladıkları ve hafif şekilde yaralandıkları açıklandı.
Olay yerine giden Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, hafif şekilde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yalçın, Edgewater Kenti Belediye Başkanı Michael J. McPartland’dan yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yanan restoranın sahibi iş adamı Murat Öztürkoğlu ile görüştü.
(İHA)
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