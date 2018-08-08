ABD'de Vurulan Türk Polisin Durumu Ciddi

Daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen 31 yaşındaki saldırgan Karra Noaman el Hammasi, olayın ardından tutuklandı.
Yerel halk Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplanırken, Colorado Emniyet Müdürlüğü de Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı. Bağışta bulunmak isteyenlerin +1-719-634-0058 numaralı telefonu arayarak ya da CSPPA 516 N. Tejon St., Colorado Springs, CO 80903 adresine çek göndererek katkıda bulunabilecekleri açıklandı.
Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü tarafından Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’ne yapılan açıklamaya göre Cem Düzel’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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