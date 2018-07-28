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ABD'de yeni katliam: 5 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde bir bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan da dahil 5 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Robstown kentinde bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

POLİS NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMADI

Robstown polisi, saldırganın nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas katliam silahlı saldırı

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