HABER

ABD'deki Cerrahi Dergahı lideri Bayraktaroğlu hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 09:42 | Son Güncelleme

Amerika Cerrahi Dergahı lideri Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'deki Cerrahi Dergahı lideri Bayraktaroğlu hayatını kaybetti

Amerika Cerrahi Dergahından yapılan açıklamada, kamuoyunda Bayraktaroğlu'nun cenazesinin pazar günü öğle namazını müteakip New York'taki Cerrahi Dergahından kaldırılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hak yolundaki rehberimiz, şeyhimiz, mürşidimiz, en zor anlarımızda hep yanımızda maddi manevi desteğimiz, nefsimizin kaypak oyunlarına karşı koruyucumuz, elimizi hiç bırakmayan şefkatli babamız, bir hayata onlarca hayatı sığdırmayı başaran kamil insan, Amerika Nureddin Cerrahi Dergahı postnişini Tosun Bekir Bayraktaroğlu, Hakk'ın rahmetine yürüdü. Allah sırrını mukaddes, makamını ali, mübarek eylesin."

tosun1

TOSUN BEKİR BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra önce ABD'de bir süre mimari eğitimi aldı, daha sonra Londra'da iki yıl sanat tarihi tahsili yaptı. Ardından yeniden ABD'ye dönüp tahsilini New Jersey'de tamamladı.

Bayraktaroğlu, 1961'den sonra 30 yıl kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1950'lerden sonra Paris'te başlayan ressamlık döneminde Avrupa ve Amerika'da birçok sergi açtı. 10 yıl kadar Fas'ta iş adamlığı yaptı ve bir dönem fahri konsolosluk görevini yürüttü.

tosun2

1974'te İstanbul Karagümrük'teki Cerrahi Dergahına giren Bayraktaroğlu, burada tanıştığı Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldı. 1970'lerin sonuna ABD'deki Amerika Cerrahi Dergahını kurdu.

Tarikat şeyhi toprağa verildiTarikat şeyhi toprağa verildi
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarikat ABD cerrahi tarikatı

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan'ın şimdiki en sevdiği düşmanı ABD'

'Erdoğan'ın şimdiki en sevdiği düşmanı ABD'

Rusya Merkez Bankası'nda milyon dolarlık soygun!

Rusya Merkez Bankası'nda milyon dolarlık soygun!

8 soruda Münih Güvenlik Konferansı

8 soruda Münih Güvenlik Konferansı

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Lezbiyen çift aynı anda evlilik teklifi yaptı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Lezbiyen çift aynı anda evlilik teklifi yaptı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Hollanda parlamantosu 'Ermeni soykırımını' tanımaya hazırlanıyor

Hollanda parlamantosu 'Ermeni soykırımını' tanımaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.