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ABD'den Afrin operasyonu açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ | 13.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu. Tillerson, 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz ama Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerden endişeliyiz' açıklamasını yaptı.

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması!

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ABD Rex Tillerson Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Suriye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok ciddiye almamak gerekiyor bu açıklamaları türkiye’ye gelmeden önce bize diş gösteriyorlar ama ne göreceklerinin farkında değillerAlayiniza isyan lan kralınız gelsin
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