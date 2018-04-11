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ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, 'Ordu operasyona hazır, olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız' dedi.

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

ABD-Rusya'nın Suriye restleşmesi devam ediyor.

Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazır olduğuklarını açıklayan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "İstihbaratımız kimyasal saldırı üzerinde hala çalışıyor" dedi.

TRUMP ESAD'A YANIT SÖZÜ VERMİŞTİ

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.

Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Esad rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

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