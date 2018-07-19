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ABD'den bir heyet İran'a uygulanan yaptırımları görüşmek için geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet yarın Ankara'yı ziyaret ederek ABD'nin devreye aldığı İran'a yönelik yaptırımları görüşecek.

ABD'den bir heyet İran'a uygulanan yaptırımları görüşmek için geliyor

Reuters'a bilgi veren Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD heyeti şu anda Hindistan'da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye'ye gelecek... Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek" dedi.

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, "Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran'a uygulanan yaptırımlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığı İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini iki ay önce açıkladı. Ayrıca petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayanlar dahil olmak üzere İran'a uygulanan yaptırımların tekrar başlatılacağını söyledi.

Türkiye tükettiği ham petrol yarısından fazlasını İran'dan satın alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın petrol ihraç etmesini engellemek için Washington'un Kasım ayı itibariyle başlatacağı yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen bazı ülkelerden gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade etti.

İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Irak yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için Washington'un yakın ülkelerle irtibata geçtiğini geçen ay ifade etmişti. İran'ın başlıca petrol ithalatçıları arasında yer alan Ankara ise buna karşı çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haziran ayı sonlarında "Başka ülkeler İran ile ticareti kesin dedi diye İran ile ticaret ilişkilerimizi kesecek değiliz" demişti.

Türkiye bu yılın ilk dört ayında ithal ettiği ham petrolün EPDK verilerine göre yaklaşık yüzde 55'ini, yani 3 milyon tondan fazla bir miktarı İran'dan satın aldı.

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Reuters ABD Türkiye Heyet yaptırım görüşme

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