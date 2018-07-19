ABD'den bir heyet İran'a uygulanan yaptırımları görüşmek için geliyor

Reuters'a bilgi veren Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD heyeti şu anda Hindistan'da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye'ye gelecek... Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek" dedi.

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, "Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran'a uygulanan yaptırımlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığı İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini iki ay önce açıkladı. Ayrıca petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayanlar dahil olmak üzere İran'a uygulanan yaptırımların tekrar başlatılacağını söyledi.

Türkiye tükettiği ham petrol yarısından fazlasını İran'dan satın alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın petrol ihraç etmesini engellemek için Washington'un Kasım ayı itibariyle başlatacağı yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen bazı ülkelerden gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade etti.