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ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 05:05 | Son Güncelleme

PKK’ya sınırsız silah desteği veren ABD, terörist cesetlerine de sahip çıkıyor. Mehmetçik’in, Zeytin Dalı Herakatı’nda etkisiz hale getirdiği Batılı teröristler Haseke-Rümeylan’daki ABD üssüne götürülüyor. PKK/PYD’liler cenaze töreni yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

Zeytin Dalı Harekâtı’nda öldürülen Batılı PKK/PYD üyeleri Haseke-Rumeylan’da bulunan ABD üssüne götürülüyor. Aralarında İngiliz, İsveç, ABD, Kanada ve Alman vatandaşlarının da bulunduğu teröristler ABD üssünde düzenlenen tören sonrası ülkelerine gönderiliyor. Rumeylan’daki üste düzenlenen son tören Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche için yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden terör örgütüne destek amaçlı Suriye’ye gelen yabancı teröristler, önce Haseke’deki Ayn İsa’ya gelip daha sonra Halep üzerinden Afrin’e geçiyor. Esed bölgesini kullanarak farklı kamuflajlar içinde Afrin’e giriş yapan ajan-teröristler, özellikle mayın, tanksavar ve uçaksavar konularında eğitimli isimlerden seçiliyor.

O TUZAKLAR ‘UZMAN’ İŞİ

Afrin’e gelen ABD’li ‘uzmanlar’ın Haseke’de eğittiği teröristlerden en az 25’nin geride kalan 34 gün içerisinden öldürüldüğü sanılıyor. ÖSO komutanlarından Ebu Faysal, Türk tanklarını vuran uçaksavarların birçoğunu Batılı teröristlerin kullandığını söyledi. Bülbül cephesinde savaşan Ebu Faysal, ‘serpme mayın’, ‘kaya tipi tuzak mayınları’ ile birlikte gelişmiş teknoloji gerektiren tuzaklamaların Afrin’e giren Batılı uzman teröristlerin ürünü olduğunu belirtti.

ABD TÖRENLE UĞURLUYOR

Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin kararlı operasyonları sonrası Cinderesi, Raco, Burseya ve Şeyh Hadid gibi bölgelerde PKK saflarında öldürülen yabancı teröristler Haseke’deki ABD üssüne naklediliyor. Bölgeden Yeni Şafak’a bilgi veren Ebu Kadir isimli kaynak, ABD üssünde teröristler için tören düzenlendiğini, sonrasında tabutların yine ABD tarafından uçaklarla ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Ebu Kadir, Batılı teröristlerin bir kısmının ise helikopterle Irak kuzeyindeki Erbil’e götürüldüğünü, oradan da ülkelerine nakledildiğini anlattı. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
ABD terörist cenaze PYD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD DİR... KURDUĞU TERÖR ÖRGÜTLERİ (PKK-PYD, DAİŞ-İŞİT VE FETÖ-PDY) KUYRUKLARIDIR... TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA DA KULLANDIĞI ÜSLERİNİ KESİN ŞEKİLDE KAPATIP ABDYİ BÖLGEDEN KOVMALIYIZ... BU ALÇAK TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN ÜLKEMİZLE SAVAŞIYOR... BİZDE ABD İLE SAVAŞAN DÜNYA ÜZERİNDE NE KADAR YER VARSA ORALARI ABD GİBİ AÇIKCA DESTEKLEMELİYİZ.
@teoman_2538 abd ye ülkemizde üs verme deliliğinden vazgeçmemiz gerekir. ortadoğunun bu hale gelmesinde abd ye üs verdiğimiz için bizim de suçumuz var.
Cesetleri neden verirsiniz ki ünüversitelere kadavra olarak verin .
eyyyyyyyyyyyyy abd yersen
Cenazelerini vermeyin, kepçeyle çukur açın gömün.
Ohh oh Allah arttirsin vur Tc vur
darısı abdli teröristlerin başına, inşallah onlara da aynı töreni yapmak zorunda kalırlar, hepsini bölgeden kovarız inşallah
BABALARİ AMERİKA OLANİN SONU HEP AYNİ OLUR CEHENNEME HOSGELDİNİZ PKK-PYD-ABD HEPİNİZİN AMK. TÜRKÜN GUCUNU GORECEKSİNİZ BU DAHA BAŞLANGIÇ...!!!
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