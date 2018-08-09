ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

ABD'ye giden ve burada görüşmeler gerçekleştiren Türk heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor. Görüşmeler çok geniş çaplıydı. Türkiye ile müzakereleri kamuoyuna açık bir şekilde yapmayacağız" dedi.

"SON TARİH VERDİNİZ Mİ?"

Nauert, gazetecilerin "Rahip Brunson’un serbest kalmasıyla ilgili son tarih verdiniz mi sorusuna ise “Bunla ilgili bilgim yok” şeklinde cevap verdi.



