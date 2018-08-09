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ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

ABD'ye giden ve burada görüşmeler gerçekleştiren Türk heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor. Görüşmeler çok geniş çaplıydı. Türkiye ile müzakereleri kamuoyuna açık bir şekilde yapmayacağız" dedi.

"SON TARİH VERDİNİZ Mİ?"

Nauert, gazetecilerin "Rahip Brunson’un serbest kalmasıyla ilgili son tarih verdiniz mi sorusuna ise “Bunla ilgili bilgim yok” şeklinde cevap verdi.


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
abd ye acıyorum gerçekten dolar alarak türkiyeyi yıkacağını zannediyor gerçekten acı verici durum türkiyeyi sriye ırakla karıştıyor galiba 2 savaş gemisiyle bizi işgal edeceğini düşünüyor ama böyle düşünmesi de iyidir su ne kadar hızlı gelirse kayaya çarpışıda o kadar sert olur doların artması ekonominin kötü olmasından kaynaklanıyorsa biri bana izah etsin ? Ecevit dönemide de dolar artarken her şeye geliyor 1 şey yapılmıyorken şimdi nasıl oluyorda herşey yapılabiliyor ekonomimiz kötü değil bugün herkes maaşını aynı gün alıyorsa bitmiştir biz kağıda yüzde 400 zamları gördüke diyorsunuz siz
Değiştir bu kafayı, yanlış düşünüyorsun.
Kedicikler kurtarın bizleri
eeee
bütün ülkeler arasında görüşmeler sürekli oalrak devam eder bu savaştada 2 veya daha çok ülke arasındada devam eder bunu sürekli açıklamanın haber yapmanın ne anlamı var
yani?
kim bilir ne istedi ABD!!!! eee işte uretmeyen bir ulkenin son durumu.... yazik
yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı onurunuzla istifa edin koca ülkeyi tukettiniz askeri ücret 270 dolara denk geliyor ülke yaşanmaz hale geldi yazık bu insanlara Allah tan korkmuyorsunuz insanlardan utanin bari
Türkiyeye papaz büyüsü yaptılar yeminle, ülkenin kısmeti bağlandı. Bu Brunson denen iblisi idam etmeliyiz. (Bu açıklamamdan sonra dolar 7 TL olmuş olabilir.)
verin gazı .. gazı yiyen türkiye. dolarla oynayın altın ekonomi berbat gidiyor.. savaşmaya gerek yok. bizi ekonomi ile öpecekler
Trumpa bir psikaytri profosörü gönderin
Sayın Erdoğan son yaşananlardan sonra kendini dev aynasında görmeyi bırakmıştır sanırım.
Abd ile girdiğimiz bu kavgada malesef kaybeden taraf biz olduk ama hiç kimse gururuna yedirip de yenildiğimizi itiraf edemiyor
filmin sonu ne olcak bizde bilsek
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