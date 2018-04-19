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ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 23:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu, bu konuda endişeli olduklarını söyledi.

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Günlük basın brifinginde Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, öncelikle OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

Nauert, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" dedi.

Süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde bunu (seçimleri) düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve AK Parti'nin girişimiyle 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri, 24 Haziran tarihine alınmıştı.

Milli Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesiyle Bakanlar Kurulu, OHAL'in 7. kez uzatılmasına karar vermiş ve tasarıyı TBMM'ye göndermişti.

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