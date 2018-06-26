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ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına ilişkin davada Trump'ın lehine karar verdi.

ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağını onayladı. Oylamaya sunulan karar 4'e karşı 5 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki görevini devraldıktan kısa süre sonra gündeme getirdiği nüfusu Müslüman ağırlıklı bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirmek istemişti.

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ABD Trump seyahat yasağı mahkeme uçak karar

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