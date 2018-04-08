ABD'den çok sert 'kimyasal saldırı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik ve terörle mücadele danışmanı Thomas Bossert ABC televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, “Hiç bir şeyi masadan kaldırmazdım” dedi.
Böylece, söz konusu iddialar nedeniyle ABD’nin Suriye ordusunu yeniden hedef alabileceğini ima eden Bossert, “Şu anda saldırıyı incelemeye devam ediyoruz” dedi.
Bossert, saldırı düzenlendiği öne sürülen Duma’da çekildiği söylenen fotoğraflar içinse ‘tüyler ürpertici’ ifadesini kullandı.
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