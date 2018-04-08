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ABD'den çok sert 'kimyasal saldırı' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Doğu Guta'da kimyasal saldırı katliamına peş peşe tepkiler geliyor. Son olarak Beyaz Saray danışmanlarından Bossert, Suriye ordusunun yeni bir kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, ABD’nin Suriye’ye askeri müdahalede bulunabileceğini ima edip bu ülke konusunda hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmayacağını söyledi.

ABD'den çok sert 'kimyasal saldırı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik ve terörle mücadele danışmanı Thomas Bossert ABC televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, “Hiç bir şeyi masadan kaldırmazdım” dedi.
Böylece, söz konusu iddialar nedeniyle ABD’nin Suriye ordusunu yeniden hedef alabileceğini ima eden Bossert, “Şu anda saldırıyı incelemeye devam ediyoruz” dedi.

Bossert, saldırı düzenlendiği öne sürülen Duma’da çekildiği söylenen fotoğraflar içinse ‘tüyler ürpertici’ ifadesini kullandı.

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Suriye doğu guta Beyaz Saray kimyasal saldırı Esad

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Esad artık gitmeli
türkiyediki vatan haini suriyeliler esata karşı savaşsalardı çoktan suriye kurtulurdu
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