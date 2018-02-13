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ABD'den dikkat çeken Esad raporu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 22:57 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını, ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

ABD'den dikkat çeken Esad raporu

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan Coates'un raporunda, "Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek veya giderek artan askeri geri kalmışlığı yok edecek güçte değil" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre raporda, "İsyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek gücü koruyacak" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Esad

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