HABER

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 20:40 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Amerikan yönetiminin Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı, rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

Daniel Coats, Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert P. Ashley, Jr. Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde küresel tehditler konulu bir oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD YÖNETİMİ BUNU KONUŞUYOR: ESED'E YENİ BİR SALDIRI YAPABİLİRİZ

Bir senatörün Suriye rejimin neredeyse günlük olarak kullandığı klor gazının kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin bir soruya Coats şu yanıtı verdi:

"Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden çok klor kullanımı var. Son saldırıları hali hazırda değerlendiriyoruz. Bununla ilgili henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz ancak bu konuda oldukça kaygılıyız. Başkanın geçen yılki saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor ancak yine ifade ediyorum bu kapalı bir oturumda konuşulmalı."

ABD GEÇEN YIL ŞAYRAT HAVA ÜSSÜ'NE FÜZE YAĞDIRMIŞTI

ABD geçen yıl İdlib'in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla saldırması üzerine ABD Başkanı Donald Trump saldırıda kullanılan Şeyrat Hava Üssünün vurulmasına karar vermişti. ABD'nin Akdeniz'de konuşlu gemilerinden fırlatılan füzelerle hava üssündeki 59 nokta vurulmuştu.

Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye istihbarat Esed Esad

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 38 yorum
israilin filistini vurmasi, abd nin isidi doyurmas, esad in suriyelileri vurmasi, öso nun direnişe katilmayanalari vurmasi, turkiyenin afrinde sivilleri vurmasi devlet terörüdür..
işine gelmiyorsa defolur gidersin bu ülkeden.senin gibi çakalların yeri yok bu ülkede.
@gercek_2018 Mehmetçik vurdukça sizin gibilerden ses geliyor.
apo ve çocuklarının binlerce masum insani öldürmesi nedir? Kuduzluk mu?
teröristsin belli oldu. idam şart
Senin aklını da kaplamış terör.Sap yiyip saman çıkarmışsın.
@gercek_2018 G İ D İ P G Ö Z L E R İ N L E G Ö R D Ü N M Ü ? Bizzat gördünmü ?Gidip yerinde görmediysen fazla traş yapma tahriş olursun sonra ...
@gercek_2018 dediklerin doğruysa sana katiliyorum
@gercek_2018 topunuz gelin topunuz::))
@gercek_2018 sivri zekalı afrinde türkiye sivilleri vursa afrin 48 saat icinde yok olur sen türk ordusu ve polis öxel harekat var orda bunlar tiftigini atar sizin adamlarının
sanada birileri vurmasın dikkat et
amerıka kendıne gel bahane üretme stır gıt memleketıne rahat bırak buraları
ABD kuduz köpek gibisin.Sizden her şey beklenir.Her tarafa saldırabilirsiniz.Yanlız siz kuduz köpeklere karşı aşı ürettik.Dikkatli ve akıllı ol.
@orhan.yelken sen harbiden kafayi yemissin kavalyeden atma amerikayla savasmak kolaymi füze savunucun varmii harbiden salliyon
@cosansel_54 bizde gün yüzüne cıkmamış silahlar var atılan füzeyü tekrar attıgı yere yollayan 86-ger+t.gerpüst bizimle dünya dahi başa cıkamaz
Esad bile bile kimyasal silah kullanmaz.Birileri Esad'ı devirmek,Suriyeyi bölmek için bu bahaneyi üretiyor veya rejim düşmanlarının yaptıkları Esad'a mal edilmeye çalışılıyor... Ben Esad'ı sevdiğimden değil ABD nin pisliğinden dolayı böyle düşünüyorum. Saddam,Kaddafi buna benzer sebeplerle yok edilmedimi? Allah bunların belasını versin!!!
PUTİN MÜSADE EDER Mİ ACABA?
amerika bu oturduğu yerden savaşır sallar 50_60 füze sonucu bekler eyler meyler vızgelir hele bide başında trump gibi deli bir başkan varsa.
suriye ordusu gutadaki batı destekli sözde cihatçı teröristleri el nusratı imha ettikçe batı medyası ve malesef medyamız aynı anda yalan propagandalara başvuruyor şuan abd nin yaptığı gibi suriye devletini suçlu konuma koymak için dezenformasyonlara ve yalanlar başvuruyorlar doğu guta suriyenin başkentine en yakın noktadadır havalanan yolcu uçaklarına dahi füzelerle saldırılar yapan vahşi teröristlerle doludur aylardır sivillere buradan uzaklaşmaları tahliye edilmeleri yönünde uyarılar yapılıyordu şimdi sen kilise bomba düşünce sınır ötesi operasyonu meşru görürken suriyeye yapma diyeceksin
Dünyanın her yerini kan gölüne çeviren, ortadoğuda milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüm dünya için tehlike ve tehdit olan ABD'nin bu hassasiyeti göz yaşartıcı...
Şu ABD denen emparyalist siyonist köpeğin parçalandığını görürsem Allah'a and olsun kurban keseceğim
bu abd suryeyi vuruyorum bahanesi ile türkiyeyi vurmasın zira muavenet gemimize fi tarihinde yaptığı gibi. devlet yetkililerini buradan uyarıyorum.
@apnekeo sıkıyorsa yapsin:)
@apnekeo aptal mi devlet kardes senin o beyninin içindeki felsefeyi çözer:)
akpnin katkilariyla 2023 buyuk israil devleti kurulacak.
@yusufg topunuz gelin topunuz gavurlar sizi.
IŞİTE EL ALTINDAN KİMYASAL SİLAH VERİP MASUMLARI KATLETTİRİYOR SONRA DA ESAD YAPTI DİYEREK SURİYEYE SALDIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. BİZİM TÜRKİYEMİZ DE BU OLAYA ABD TARAFINDAN BAKIP BOP PROJESİNİN SURİYEYİ PARÇALAMA AYAĞINA DESTEKTE BULUNUYOR. ŞU UNUTULMASIN Kİ SURİYE SONRA İRAN SONRA DA TÜRKİYE PARÇALANACAK. İLERİDE TÜRKİYE PKKYA KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR DİYEREK ÜLKEMİZE SALDIRACAKLAR AKEPELİLER AÇIN GÖZÜNÜZÜ UÇUIRUMA GÖTÜRÜYORSUNUZ ÜLKEYİ AKEPE İLE BİRLİKTE ....
@hatamiti Saçmalık tezin çok yanlış ve gerkesiz yere bilgi kirliliği yapma,arfin operasyonu olmasaydı dibimizde bir pkk ordusu olacaktı ve bu defa 10 kişi 100 kişi değil binlercesi,cudide,gabarda,hanide,şırnakta,beytuşebabpta,uluderede kan kusturacaktı bu millete ve vatan evlatlarına.Abd ye gelince saddam rejimi ve saddamın idamı ve saddamın son sözleri dün gibi kulağımda çınlar,kimyasal silah bahanesi ile ırağa girildi lider devrildi,abd suriyede kimyasal silah kullandırdı şimdide suriye kimyasal silah kullandı diye esed i devirip idam edecek,böl,parçala,yönet taktik bu.ama türkiye ye işlemez
kahpe soyları bu mesele siyaset üstüdür. Mehmetçiğin şimdi yanında olmayacaksanız da ne zaman olacaksınız. Rabbim milletimize zeval vermesin.
Dünyaya insanlıga zarar veren ne kadar madde silah varsa ABD malıdır nasıl hemen biliyorlar bu silahları çünkü bunları yapan üreten kendileri Kendi güçlü silahından aynısından olan ülkeyi hemen dünyaya düsman ilan ediyor Dünyadaki en tehlikeli silah ney nükler silahlar en çok kimde var ABD de Dünyada insan oğlu ırkı üzerinde deniyen tek ülke kim ABD Kimyasal silahları insanlar üzerinde en çok kullanan kim ABD Bu silahların ne oldugunu çok iyi biliyor korkusu kendi üzerlerinde denenmesi
Bu amerikayı temsil eden kaç kişi varya ne farklı farklı tipler açıklamalar yapıyor sürekli nerdesin lan trump çık ulan ortaya !!!
Israili kaşar ettiler kaşar s 200 bile israil uçağını dusurdu::))
@feridund yargısız infaz yapiyorsun, bu ülkede akıl ne zaman cehaleti geçecek!. yok bu böyle dediyse bunlardandır, şunu yaparsa soyledir... bırakın beyninizi medya algısı ile doldurmayı biraz düşünün, Allah müslümanların savaşmasına ne diyor! yıllardır savaşmak ve karalamak için bahaneler ürettiriliyoruz.Sonuç; dünyanın en zengin kaybak sahibi ülkeleri olarak kaynaklarımızı yabancilara yediriyoruz. Buda yetmiyor birbirimizin kanını döküyoruz.
Netenyahu aglamakli bir şekilde büyük abisi Abd ye gitti bizim ucagimizi düşürdüler rusya suriyeye hava savunma sistemi kurdu türkiye kuzeyden giriyor panik içinde siyonistler::))
hadi lan oradan
zaten planlarında olan bir şeydi,pasif kalınca bunları düşünüyorlardı,,bunlar toprak kapmadan orayı bırakmazlar.
Diğer Haberler
Uluslararası Berlin Turizm Fuarı açıldı

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı açıldı

BM Güvenlik Konseyi Suriye İçin Yeniden Acil Toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi Suriye İçin Yeniden Acil Toplanıyor

El-Bab'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

El-Bab'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

Alman emniyetinden Dünya Kupası uyarısı

Alman emniyetinden Dünya Kupası uyarısı

Atina Türkiye'de tutuklu askerleri için yardım istedi

Atina Türkiye'de tutuklu askerleri için yardım istedi

İngiltere’de Eski Rus Ajanının Hastalığında Moskova Şüphesi

İngiltere’de Eski Rus Ajanının Hastalığında Moskova Şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.