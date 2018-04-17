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ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye yönelik saldırılarının uluslararası kanunlara göre meşru olduğunu savunarak "Esad'ın bu sefer mesajı aldığını umuyorum" dedi.

ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esad'ın bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.

Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

"FRANSA VE İNGİLTERE İLE BERABER ÇALIŞTIK"

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esad'ın bu sefer mesajı aldığını umuyorum." şeklinde konuştu.

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ABD Esad Suriye mattis

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