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ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var" denildi.

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tardından yapılan açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

ÇİRKİN ÇARPITMA!

Türkiye, Afrin kent merkezine girmeden önce sivillerin tahliye edilebilmesi için bir koridor açmıştı. Buradaki amaç, terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını engellemek ve yine örgütün tuzakladığı patlayıcılardan sivilleri korumaktı.

ABD ise bu durumu çarpıtarak, halkın Türk Ordusu'nun korkusundan kenti terk ettiğini öne sürdü.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin ABD Dışişleri Bakanlığı

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