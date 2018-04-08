ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yetkili, “Suriye'de Duma'da bir hastane yakınında muhtemel bir kimyasal saldırı olduğuna yönelik çok rahatsız edici haberler gördük. Haberler ve bölgede bulunan sağlık görevlilerin aktardığına göre barınaklarda saklanan çocuklar dahil en az 50 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Saldırıya ilişkin haberleri almaya devam ettiklerini belirten yetkili, şunları kaydetti:
'KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURUYOR'
"Suriye'de rejimin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada ve bu saldırılar 21 Ağustos 2013 yılında Doğu Guta'da başladı, binin üzerinde Suriyeli bu saldırıda hayatını kaybetti. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur. Rusya'nın Esed rejimini koruması ve kimyasal silah kullanımını durduramaması Suriye'deki sorunu çözmek isteyip istemediği noktasında kafalarda soru işaretleri oluşturuyor."
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.
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