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ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den bir grup ABD'li senatör, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı sundu.

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'li senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı Rus siyasetçilere yönelik yeni yaptırımları, enerji yatırımları ve uranyum ithalatına ilişkin kısıtlamaları içeriyor.

YENİ YAPTIRIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Uluslararası toplumun yoğun tepkisine rağmen Türkiye gibi müttefiklerini de dahil birçok ülkeyi hedef alan yaptırım politikasından geri adım atmayan ABD, Rusya'ya 2014 yılından bu yana uyguladığı yaptırımları artırmak için harekete geçti.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den senatörlerin sunduğu yasa tasarısı, öncelikle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmasını ve Rusya'ya karşı ilave kısıtlayıcı önlemler alınmasını öngörüyor.

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ABD Cumhuriyetçi Parti Demokrat Parti Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti

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