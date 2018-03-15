ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, ""Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk" ifadelerini kullanmıştı.

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