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ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD'den son dakika açıklaması geldi. ABD Sözcüsü yaptığı açıklamada 'Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmemiz sürüyor' ifadelerini kullandı.

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, ""Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk" ifadelerini kullanmıştı.

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