ABD'den flaş Suriye açıklaması: Saldırının faili...

Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Trump, saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor. Rusya kimyasal saldırıdan kısmen sorumlu. Son karar henüz verilmedi, seçenekler masada'' denildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Sözcü Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var." ifadesini kullandı.

Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor." görüşüne yer verdi.