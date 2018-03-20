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ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 22:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

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ABD Türkiye Menbiç Afrin

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