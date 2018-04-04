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ABD'den İncirlik açıklaması: Terk ettiğimize dair haberler doğru değil

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 02:26 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.

ABD'den İncirlik açıklaması: Terk ettiğimize dair haberler doğru değil

Pentagon sözcülerinden Michael, "ABD’nin İncirlik Üssü'nde bulunan bir silah deposunu başka bir ülkeye götürdüğü" yönünde haber üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İncirlik Üssü

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