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ABD'den İsrail'e destek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 00:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığınca, İsrail sınırında gerilimin artmasından dolayı derin kaygı duyulduğu belirtilerek, İsrail'in egemenliğinin ve kendisini koruma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail ve Suriye sınırındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Nauert açıklamada, "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İran'ın hesaplı bir şekilde tehlikeyi artırması, gücünü ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den Lübnan'a bölgedeki bütün halkı riske atmaktadır. ABD, İran'ın bölgedeki habis çabalarının bütünlüğünü ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden tutumunu geri püskürtmeye devam etmektedir."

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü bildirmişti.

(AA)

Suriye'de İran hedeflerine saldırı düzenleyen İsrail uçağı düşürüldüSuriye'de İran hedeflerine saldırı düzenleyen İsrail uçağı düşürüldü
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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Suriye uçak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Amerika sen ne köpeksin
peki türkiyenin kendi sınırlarını koruma hakkı abd ve pkk ya karşı yokmudur.dünyanın en büyük terörist devleti abd ye karşı kendine sınırlardan gelen saldırılara karşı koyma hakkı yokmu.tabiki var.abd en büyük terörist devlettir.uluslar arası dava acılmalı ve dava dünya kamuoyunun dikkatini çekmek lazım.gerekirse abd kayum atamak lazım yada manda sistemini tabi olması lazım çünkü kendini yönetemiyor.dünyanın başına bala olmuş.insan varlıgını tehlikeye düşürmektedir.
niyetler belli olmaya başladı ulan senin ne işin var orta doğuda demezmi insan
YOK YAA! SALDIRAN İSRAİL,KATLEDEN YİNE ONLAR!MAĞDUR DA SİZSİNİZ!!!BUNA KARGALAR BİLE GÜLER,AMA KARGA DA KALMADI NE YAZIK Kİ!!!
Dünyayı yöneten para ağaları ( ABD RUSYA ) değil onlar islamdan nefret ettikleri için değil sadece petrol gaz ve para için ortadoğuyu ve dünyanın bilimum başka yerlerini karışık tutuyorlar çünkü din denilen oluşum ile kitleri istediğiniz gibi yönetirsiniz bu yüzden mezhepleri kullanıp ortadoğuyu birbirine katıyorlar pkk pyd işid el kaide hepsi aynı fabrikanın tezgahından çıkmıştır biri a biri b versionu öbürü c hepsi aynı amaca hizmet ediyor...
ABD; filistin soykırımcılarını, toprak işgalcilerini destekliyorsa o ABD halkından ve yaptıkları yasal görünen seçimlerinden ve ingiltereden zamanında ayrılma sebeplerinden şüphe ederim. Demek ki abd alenen derin yapı siyonistlerce ele geçirilmiş demektir. Bu hiç hoş değil..
 İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer vermiş ABD. Biz neden girdik çelik çomak oynamayamı. Akıl oyunlarmı oynuyorsunuz siz.
Bölgede Herkesin Kendine göre bir hesabı var Birçok Ülkenin ORTAK Hesaplarıda var sadece Türkiye nin Hesabı diğerlerinden farklı ve Bu yüzden Diğerleriyle uyuşmayacağı yerler olacak Dikkatli ama kararlı hareket etmeliyiz
sıra irana geldi demek . planlar başladı artık birileride ortak gibi .. dicek bise yok. allah yardım etsin müslümanlara ..
Çekirge gibi devletleri milletleri işgal edeceksiniz halklarin toplumların zenginliklerini alacaksınız bir fransız şirketi suriyede çimento fabrikası açıp ypg pyd ye destek verecek israil ve abd şirketleri silah verecek oh dünya size güzelmiş ama bu sefer işiniz kolay değil.
Bunlar gerçekten şeytani zekaya sahip anında şeytanlık yapıyorlar. Şimdi biz bir şey desek veya başkası Türkiye'de girdi israilinde girme hakkı var sınırı var falan her şey beklenir
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