ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

Orgeneral Hyten, 2019 mali yılı için Stratejik Kuvvetler Komutanlığı için ayrılan bütçe konusunda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma Bakanlığının denizde konuşlandırmak üzere düşük tesirli nükleer silah inşa etme planına ilişkin soruları değerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahların Rusya'dan hissedecekleri tehdit üzerine geliştirileceğini belirtti.

ABD'li komutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000 yılında ülkesinin nükleer doktrininin, "bir düşmana karşı üstün gelmek için konvansiyonel savaşlarda düşük tesirli nükleer kullanmak" üzerine kurguladığını söylediğini hatırlattı. Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu.

ABD’nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap olduğunu savundu. ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.