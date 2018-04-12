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ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'deki iç savaşı Cenevre görüşmeleriyle bitirme konusundaki tutumlarına bağlı olduklarını söyledi. Birkaç gündür Suriye'ye askeri müdahale yapacağının sinyalini veren ABD, topu bu kez Cenevre görüşmelerine attı. Mattis, Suriye sorununu masada çözeceklerinin sinyalini verdi.

ABD Kongresi'nde konuşan Savunma Bakanı James Mattis, "ABD Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için Cenevre sürecine bağlı" dedi. ‘Kuduz köpek’ lakaplı Mattis, ABD’nin Suriye’deki rolünün IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ‘iç savaşa’ karışmak olmadığını savundu.

'İÇ SAVAŞA KARIŞMAK İSTEMİYORUZ'

Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçlu olduğunu savunan ‘Kuduz köpek’ lakaplı Mattis, ABD’nin Suriye’deki rolünün IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ‘iç savaşa’ karışmak olmadığını savundu.

"Suriye'de bir kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum" diyen Mattis, ABD'nin bu yönde kanıtlara baktığını vurguladı.Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
ABD mattis Cenevre

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bi savaş ilan ediyorsunuz gemi yolluyorsunuz bide cenevre anlasması diyorsunuz
Neyin kafasını yaşıyorsun Abd
Ne diyo la bunlar
Biri açıklarmı Abd ne içmiş???
Ne diyo la bunlar!!!!
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