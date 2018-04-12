ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

ABD Kongresi'nde konuşan Savunma Bakanı James Mattis, "ABD Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için Cenevre sürecine bağlı" dedi. ‘Kuduz köpek’ lakaplı Mattis, ABD’nin Suriye’deki rolünün IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ‘iç savaşa’ karışmak olmadığını savundu.
'İÇ SAVAŞA KARIŞMAK İSTEMİYORUZ'
Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçlu olduğunu savunan ‘Kuduz köpek’ lakaplı Mattis, ABD’nin Suriye’deki rolünün IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ‘iç savaşa’ karışmak olmadığını savundu.
"Suriye'de bir kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum" diyen Mattis, ABD'nin bu yönde kanıtlara baktığını vurguladı.Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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