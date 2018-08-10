ABD'den korkutan açıklama: Orduyu uzaya taşıyacağız

Pence, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski yönetimlerin uzayı ihmal ettiğini belirten Pence, uzayın artık kalabalık ve tartışmalı bir yer haline geldiğini ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

Pence, ABD'nin, askeri gücünü ortaya çıkan tehditlere karşı hızlı şekilde adapte ettiğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde bir sonraki büyük bölümü yazmanın zamanı geldi. Bir sonraki savaş sahasına hazırlanmak, ülkemiz ve halkımıza yönelik yeni nesil tehditleri caydırmak ve yenmek için Amerika'nın en iyi ve en cesurlarını göreve çağırmanın zamanı geldi. ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Pentagon'a Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulmasına ilişkin hazırlık yapma talimatı verdiğini hatırlatan Pence, "Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız." diye konuştu.