HABER

ABD'den korkutan açıklama: Orduyu uzaya taşıyacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020'ye kadar "ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı" kuracaklarını duyurdu.

ABD'den korkutan açıklama: Orduyu uzaya taşıyacağız

Pence, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski yönetimlerin uzayı ihmal ettiğini belirten Pence, uzayın artık kalabalık ve tartışmalı bir yer haline geldiğini ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

Pence, ABD'nin, askeri gücünü ortaya çıkan tehditlere karşı hızlı şekilde adapte ettiğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde bir sonraki büyük bölümü yazmanın zamanı geldi. Bir sonraki savaş sahasına hazırlanmak, ülkemiz ve halkımıza yönelik yeni nesil tehditleri caydırmak ve yenmek için Amerika'nın en iyi ve en cesurlarını göreve çağırmanın zamanı geldi. ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

u.s.-space-force

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Pentagon'a Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulmasına ilişkin hazırlık yapma talimatı verdiğini hatırlatan Pence, "Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız." diye konuştu.

Pence, Uzay Kuvvetleri konusunda Kongre'nin desteğini de aldıklarını dile getirerek, bu kuvvetin hava, kara, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıklarının yanı sıra altıncı bir komutanlık olacağını kaydetti.

Pentagon'un Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilikin tavsiye raporu hazırladığına işaret eden Pence, "Yönetimimiz Uzay Kuvvetleri'ni 2020 yılına kadar kurma hedefiyle bu tavsiyeleri uygulamak üzere yakın zamanda adım atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pence ayrıca, Kongre'nin gelecek 5 yıl içinde uzay çalışmaları için 8 milyar dolar ek fon ayıracağı bilgisini verdi.

thediplomat-4th_fw_strike_eagles_assist_shuttle_launch-386x470

ÇİN VE RUSYA İLE REKABET VURGUSU

Öte yandan, Pence, Çin ile Rusya'nın son zamanlarda birçok hipersonik silah ve araç geliştirdiklerini, ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiklerini söyledi.

Çin'in 2007'de kendi uydularından birini vurduğunu hatırlatan Pence, bu olayın Çin'in uzayı silahlandırma konusunda gelişen kapasitesini gösterdiğine dikkati çekti.

Pence, Rusya'nın uzay istasyonları ve uydulara zarar verebilecek lazer sistemi üzerinde çalıştığını belirterek, uçaklardan uzaydaki uydulara fırlatılabilecek füze sistemleri tasarladıklarının iddia edildiğini anlattı.

skynews-us-america-america-satellite-image_4385296

Pence, "Faaliyetlerinin de gösterdiği gibi düşmanlarımız uzayı zaten bir savaş alanına çevirmiş ve ABD bu meydan okulamalara karşı geri durmayacak." dedi.

Mattis, geçen gün Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurma fikrini desteklediğini söylemiş, "Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve kuracağımız şeylerden biri de elbetteki muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da içinde bulunduğumuz bir süreçtir." yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, haziran ayındaki bir ulusal güvenlik toplantısında, Pentagon'a, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti.

2138


UZAY KUVVVETLERİ LOGOSU İÇİN ANKET BAŞLATILDI

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yöneten ekip çalışmalara hemen başladı. Ekip yeni kurulacak Uzay Kuvvetleri için altı logodan oluşan bir anket hazırlandı. Trump destekçilerinden en beğendikleri logoyu oylamaları istendi.


PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Damat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşıDamat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşı
Afrin'de meydana Erdoğan'ın ismi verildiAfrin'de meydana Erdoğan'ın ismi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD uzay NASA ordu Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Mike Pence

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ay'a çıktığınız bile tartışılıyor ordu kuracaklarmış.
@fatih8281 tartışanlar, bi s.k beceremeyenlerden başkası değil. aya çıkıldığını sovyetler birliği kabul etmiş, siz kimsiniz.
kılıctarogluda ankaradan istanbula yuruyor ne haberrr
birileri elektriğinizi keserde .. wc ye dahi gidemezssiniz ..en büyük bedduam ABD İNŞALLAH ELEKTRİKSİZ KAL..
Güzel Ülkem Geriden Gitmeye Devam et sen. Nezaman bizde yakalaycağız treni çok merak ediyorum. İnsanlar yasa çıkarır meclislerinde uzay madenciliği , uzay askeri üssü. Bizde yasa çıkarıyoruz. Yazık bu ülkeye yazık. İnsan aklına önem verilmeli.
bukadar amerikan filmi olursa olacağı bu uzayda ordu kuracakmış ulan siz uzaya çıktınızmıki uzaya ordu kuracaksınız. bildiğin film stüdyolarında çekilen görüntüleri yedirtiyorsunuz millete.
ne gerek var buna? cübbeliye versinler 100.000 dolar... o ne olacağını söylesin, verin bir 50 ooo daha okuyup üflesin...
ŞEYTANIN ÇOCUKLARININ ŞEYTANCA REKLAMLARI İÇİNİZE KORKU SARMAK İÇİN HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YERLER YAKINDA DÜNYADA YERLERİ KENDİLERİNE İNANAN GÜVEN SAYGI DUYAN CANLI KALMAYACAK
Diğer Haberler
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

Damat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşı

Damat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşı

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.