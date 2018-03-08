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ABD'den kritik Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

Amerika-Türkiye ilişkilerindeki kritik görüşmelere ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü, "Toplantılar bugün ve yarın devam edecek" dedi.

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve ABD'li yetkililer arasındaki ilk teknik komite görüşmesinde, Afrin operasyonu da dahil Suriye ile ilgili konuşulacak çok sayıda konu başlığı olduğunu söyledi.

Sözcü Nauert, bakanlıktaki basın brifinginde Türkiye ile ABD arasında kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin Washington'da görüşmelere başladığını belirtti.

Nauert, görüşmelerin bugün ve yarın sürmesini beklediklerini ve iki ülke temsilcileri arasında Suriye bağlamında konuşulacak birçok konu başlığı olduğunu ifade etti. Sözcü Nauert bir soru üzerine, Afrin operasyonunun da görüşme konuları arasında yer almasının sürpriz sayılmaması gerektiğini vurguladı.

"BAŞARILI GEÇMESİNİ UMDUĞUMUZ BİRÇOK KONU BULUNUYOR"

Nauert, "Bunlar giriş görüşmeleri; önümüzde başarılı geçmesini umduğumuz birçok konu bulunuyor." ifadesini kullandı.

20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiğini kaydeden Nauert, yarınki görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapmayı planladıklarını da dile getirdi.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye ABD Dışişleri Sözcüsü

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Haberlere bakıyorum günde üç posta abd manşeti var. Bir hükümet üyeleri açıklama yapsa anında son dakika geçiyoruz. Acaba bizimkilerin açıklamaları da orada böyle yankı uyandırıyor mu ? Düşmanı gözümüzde çok büyütmeye gerek yok herkes etten kemikten. O kadar güçleri olsa esad hala suriyede olmazdı , büyük israil , kürdistan çoktan kurulurdu. Kimse haşa Tanrı değil güçlerinin bir sınırı var. Korkmayın onları Türkün gücüyle ezin ( Atatürk'ten alıntıdır.)
@hedefturan64 Esad'ı destekleyen zaten onlar, yoksa çoktan indirirlerdi. Saddamı, Bin ladini nasıl indirdiler sıra ona da gelecek. Pis işlerini hallettiriyorlar, işleri bitince fişini çekerler.
@hedefturan64 esad ı destekleyen rusya iran çin bil istedim
@ali_severoglu_1983 Hocam öyle görünüyor da, asıl ABD'nin işine yarıyor. Böl, parçala, yönet stratejisiyle bütün müslüman ülkeleri tek tek ele geçiriyor. Rusya destekliyor olsaydı PYD'nin ve diğer terör örgütlerinin başında Rusya olurdu. ABD, AB veya diğer ülkeler Esad'ın müslümanları katletmesini umursamıyor. Hepsinin derdi aynı. Dediğim gibi temizlik işi bitince sıra Esad'a gelecek demedi demeyin. Adımlarımızı dikkatli atmazsak Suriye'den sonra sıra bizde. S400'ler için kudurmaları bunu destekler nitelikte. NATO'dan çıkıp Rusya ile birlik olsak daha hayırlı olacağını düşünüyorum.
@ali_severoglu_1983 teşekkürler bilmiyordum aydınlandım. Gücü sınırlayan bu dediklerin işte rakipler , anlaşmadılarsa tabi. Yaradanın ise rakibi yok sınırsız. Farkı anlayın diye böyle söyledim.
abd kafir türkiye münafık nasıl anlaşacaklar.ortak oldukları tek nokta islamın bitmesi.Allah ın izniyle ikisi de toprak olacak.en azından türkiye için bu müjdeli sonun yakın olduğunu görebilmekteyiz.
şu aşamada konuşulacak birşey mi kaldı? bu şehitlerin bedeli alınmadan herhangi bir anlaşmayı millet kabul etmeyecektir. milletin labul etmediği anlaşmayıda kimsenin uygulamaya gücünün yetmediği 15 temmuzda gösterildi bence
afrin harekatını durdurun diyecekler. içimizde başka kim bunu istiyor ise aynı cephedeler demektir.
USA...
afrinde geri adım attırmaz abd çünkü afrinde geri adım demek akp nin iktidarını sarsar turkiyede bunu abd istemez..isteyeceği şey belli..fıratin doğusu bizim batısı türkiyenin..rusyaya yi fıratin batısından atma planı görüşülecek..abd ne derse..ne vereyim abime ne veren bana..bizde yalan yok bakın görün izleyin..ben kain değilim ama görünen köy uzakta değildir.net
Ülkemizin Güvenliği için Terörle Mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin'le ilgili olarak ne ABD ile, ne NATO ile, ne BM ile, nede Avrupa ile Görüşecek hiç bir meselemiz yok, eğer bu Ülke ve Kuruluşlar Afrin Harekatımızdan rahatsız iseler bizimle değil Köpekleri olan Terör Örgütü PKK=PYD=YPG, DEAŞ, ile görüşsünler ve Harekatın bitmesi için tüm silahlarını bırakıp Teslim olmalarını ve Suriye sınırımız boyunca enaz 50-60 km derinliğe çekilmelerini sağlasınlar, ayrıca bu teröristleri desteklemektende vazgeçsinler.
Türk halkı olarak,başımıza gelen her türlü beladan sorumlu abd ile tüm ilişkileri kesmek,nato dan çıkmak,incirliğin kapatılmasını istiyoruz çokmu şey istiyoruz eğer bekaa sorunumuz varsa daha neyi görüşüyoruz bu şeytanlarla.
amerikanın istediğinin tam tersini yaparsan başarılı olursun
KONUŞULACAK SEY BELLİ RUSYANIN FIRATIN BATISINDAKİ HAKİMİYETİNİ TÜRKİYE SEN AL..AMERİKA İSE DOĞUSUNU ALSIN..ESAD I İNDİRELİM SURİYE BÖLÜNSÜN..REJİMİ BİZ BELİRLEYELİM..ÖZERK BİR KÜRT DEVLETİ OLSUN..SONRA AKP DE KANDIRILDIK DER ELLERİNİ YIKAR ÇIKAR İŞİN İŞİNDEN.. FETO DA DA ÖYLE OLDU..HERKES SÖYLEDİ DEVLETİN İÇİNE SIZDILAR DİYE BUNLAR FETOYU ÖVDÜ SADECE..YA ARKADAŞLAR TÜRKÇE KONUŞUYORUZ NEDEN ANLAMAMAKTA ISRAR EDİYORSUNUZ..
Ne iş kardeşim,ne zaman bitecek şu Abd'nin bizim hakkımızdaki kritik açıklamaları! Sürekli kritik açıklama,2günde bir!
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