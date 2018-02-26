ABD'den Kuzey Kore açıklaması

ABD Yönetimi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Kuzey Kore'yle yapılacak bir görüşmeden bu sonucun elde edilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Kuzey Kore nükleer silahları bırakırsa önünde aydınlık bir yol olacak. Pyongyang'un mesajlarında bu görüşmeleri yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Bu süreç içerisinde ABD ve bütün dünya Kuzey Kore'ye nükleer ve füze çalışmaları yaptıkları yolun çıkmaz bir yol olduğunu kendilerine net bir şekilde söylemeye devam etmesi gerekmektedir."

(AA)