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ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme şartı: Sözlerini yerine getirmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 06:11 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacağı açıklanan görüşmenin, Kuzey Kore'nin verdiği sözleri yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanders, Trump-Kim görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak" diyen Sanders, Kuzey Kore'den "somut" ve "doğrulanabilir" adımlar beklediklerini vurguladı.

Brifingin ardından Beyaz Saray'daki basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen Sanders, "Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağını, kendi sözlerinin 'görüşmenin ön şartlara bağlı olduğu şeklinde yorumlanmaması' gerektiğini" belirtti.

EN GEÇ MAYIS SONUNA KADAR GÖRÜŞME BEKLENİYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti.

Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.

Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

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OLİMPİYAT DİPLOMASİSİ

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette önceki gün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Donald Trump Kim Jong Un görüşme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AMAN KİMYON YİĞENİM DİKKAT ET KÜRESEL TEZGAHA GELME ! İLK ÖNCE ÜLKEYE BÜYÜK ŞİRKETLERİ SOKARLAR SOONA ÖZGÜRR ! BASINI SOKARLARR SOONA SİVİL TOPLUM KURULUŞALRINI DA SOKTULAR MI DAHA GİRENİ ÇIKARDAMAN !
Kuzey Kore söz mü vermiş ABD ye sözünü tutmaz sa mış ABd her ülkeyi her devlet başkanını kendileri gibi zannediyorlar ABD ye ne söz vermiş ki tutsun önce ABD verdiği sözleri tutmayı öğrensin ki o zaman başkalarının onlara verdiği sözleri tutmasını beklesinler onlar ne kadar güven verirse karşılığındada okadar güven duygusu isteyebilirler dünya şu son Suriye olaylarında gördü ki ABD kendi çıkarı için müttefikim dediği ülkeleri dahi gözden çıkarabiliyor
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