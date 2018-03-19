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ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 22:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı son dakika açıklamasında 'Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz, çekilmiyoruz' ifadelerini kullandı.

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'ten çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve menbiç'te kalamaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık" ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DEKİ GELİŞMELERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin'de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Afrin, Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD'nin Türkiye, Rusya ve Suriye'nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti.

ABD'nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türk askerinin Afrin'de bulunmasının gayrimeşru olduğunu öne sürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ABD'YE AFRİN YANITI: İDRAK EDEMEDİLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına gözyumulmasıdır.

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardıkTürkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BİZ KARARLIYIZ İSTER ÇEKİL İSTER ÇEKİLME ARADA KAYNARSIN EZER GEÇERİZ HAÇLI İTTİFAK BAŞI
Vallaha siz bilirsiniz. Çekilin diye söyledik..
çekilin dediysek acımayın yok edin. askerimiz rahat olsun. arkasında bizler varız. ben ölümü göze aldım. amerikayı geçtim samanyolu galaksisinin en güçlü ordusu gelsin zerre korkmadan savaşırım. yeter bunları dinlediğimiz.
18 mart ta çanakkale yi kutladık afrin i aldık 23 nisan geliyor bilmem anlatabildim mi joni :)))
Kesinlikle ABD için endişe verici zira istediği gibi at koşturamamaktadır. Münbüçi koruyamayacak olmanın korkusu salmıştır yüreklerine içindekileri dışa vurmaya başladılar.
Akp ne yapacak göreceğiz hep beraber.İyi bir test olacak.
sorun degil sizide oraya gömeriz
Sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Rus ve Suriye nin birlikleri Dayr el zor da ABD nin desteklediği DSG bölgesine ilerleyince ABD hava bonbardımanı yaptı ve 20 nin üzerinde zırhlı aracı imha etti 100 ün üzerinde rus paralı askeri öldü. Bu bonbardımanın görüntüleri you tube da.
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