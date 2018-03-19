ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'ten çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve menbiç'te kalamaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık" ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DEKİ GELİŞMELERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin'de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Afrin, Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD'nin Türkiye, Rusya ve Suriye'nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti.

ABD'nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türk askerinin Afrin'de bulunmasının gayrimeşru olduğunu öne sürdü.