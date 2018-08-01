ABD'den Papaz Branson açıklaması: Hemen eve gönderilmesini istiyoruz

Toplantıda kendisine yöneltilen bir soru üzerine Nauert Türk Hükümetine karşı ciddi yaptırımlar uygulanabileceğinin Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından dile getirildiğini söyleyen Nauert “Bu konuda ABD Hükümeti, Türkiye Hükümeti ile defalarca görüştü” dedi.
Bahsedilen yaptırımların ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını belirten Nauert, Brunson’ın ev hapsine alınmasını “doğru yönde bir adım “olarak nitelendirdi.
Nauert ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hafta sonu görüştüğünü belirterek “Konu hakkında daha fazla açıklama yapamam. Konu çok hassas” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sadece Brunson’ı değil gözaltında bulunan diğer Türkiye vatandaşı ABD konsolosluk çalışanlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını anlatan Nauert “Çalışanlarımızı hapisten çıkartmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.
Türkiye’de yargı bağımsızlığına inanılıp inanılmadığı, inanılıyorsa neden yargının işleyişine müdahale ettikleri konusunda gelen bir soruya ise Nauert “Amacımız insanlarımızı hapisten çıkartmak ve eve getirmek. Bu söyleyebileceğim şeyleri sınırlıyor” dedi.
(İHA)
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