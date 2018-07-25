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ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İzmir'de tutuklu bulunan ve bugün şartlı olarak tahiliye edilen rahip Brunson ile ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Pompeo, karardan memnunuz ancak yeterli değil dedi.

ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson bugün şartlı olarak tahliye edildi. ABD’den bu kararla ilgili olarak memnunuz ancak yeterli değil açıklaması geldi.

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Pompeo açıklamasında, “Pastor Brunson’un Türkiye’de hapishaneden, ev hapsine geçmesi haberini memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değil. Brunson’a karşı güvenilir bir kanıt görmedik ve Türk makamlarına davayı şeffaf ve adil bir şekilde derhal çözmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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ABD pompeo brunson rahip Brunson

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