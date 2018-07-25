ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson bugün şartlı olarak tahliye edildi. ABD’den bu kararla ilgili olarak memnunuz ancak yeterli değil açıklaması geldi.
Pompeo açıklamasında, “Pastor Brunson’un Türkiye’de hapishaneden, ev hapsine geçmesi haberini memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değil. Brunson’a karşı güvenilir bir kanıt görmedik ve Türk makamlarına davayı şeffaf ve adil bir şekilde derhal çözmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.
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