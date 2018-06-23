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ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2018 00:46 | Son Güncelleme

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de rejimin, ülkenin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerektiğini belirterek, "Rusya'dan, rolü olduğu ateşkesin uygulanması, güneybatıda ve tüm Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak, rejimin ihlallerini durdurmasını bekliyoruz. Yoksa tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin ülkenin güney batısındaki askeri operasyonlarını artırarak, geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılmasına yönelik ateşkesi ihlal ettiği uyarısında bulundu.

'SORUMLUSU RUSYA OLACAK'

Bölgede düzenlenen hava, varil bombaları ve roket saldırılarının, çatışmanın yayılarak ateşkesi riske attığına ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğuna dikkati çeken Nikki Haley, şunları kaydetti:

''Rejimin, Suriye'nin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerek. Rusya'dan, rolü olduğu ateşkesin uygulanması, güneybatıda ve tüm Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak, rejimin ihlallerini durdurmasını bekliyoruz. Yoksa tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak."

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan haber ABD yi yalandan büyütmeyin tehtidi RUSYA yapıyor bence, ABD yi görmüştük Kuzey Koreyede sallıyordu sizde ABD nin KOREYİ yok edeceğini söylüyordunuz KUZEY KORE ABD Yİ susturdu Sizde avucunuzu yaladınız
it dalaşi yemezler
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