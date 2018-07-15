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ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri satın almasına tepki gösteren ve F-35'lerin satışını engellemeye çalışan ABD'de çelişkili açıklamalar geliyor. Trump'ın F-35'lerle ilgili bakanlarından farklı açıklamaları ve "Türkiye'ye satıyoruz" ve "Türkiye'ye satmıyoruz" şeklinde açıklamaların peş peşe geldiği günlerde yeni bir açıklama yapıldı. ABD'li General Wolters, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması NATO için bir risk" dedi.

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD’den kafaları karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor… Ankara’nın S-400 hava savunma sistemi ile ABD’den almayı planladığı F-35’ler hakkında bir açıklama daha geldi. ABD’li Hava Kumandanı General Tod Wolters açıklamalarda bulundu. Üst düzey general, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının F-35’lerin etkisini azaltacağını dile getirdi.

İngiltere’de diğer hava kurmaylarıyla bir toplantıda bulunan Wolters, “S-400’lerin F-35’lerin yeteneklerini algılaması koalisyon için iyi bir şey değildir” dedi. ABD’li ve NATO’ya bağlı yetkililer bir süredir Rus yapımı savunma sisteminin Lockheed Martin F-35’lere dair bilgileri almasından endişe ediyordu. Bu konuda konuşan Wolters, “NATO, F-35’lerin ne kadar uzun süre ve ne kadar yakın mesafeden S-400’ler tarafından fark edilmeden geçeceğinin ortaya çıkmasından endişe ediyor. F-35’ler hakkındaki kilit bilgiler ortaya çıkacak” dedi.

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Wolters buna rağmen Türk mevkidaşlarıyla iletişim çok sağlam olduğunu dile getirdi. Reuters’a konuşan Wolters, “Şimdi bu konu, Türk hava kuvvetleri ile olan güçlü ilişkimizi ve harika birlikteliğimizi etkilemedi. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye S-400 NATO

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tamam oğlum eninde sonunda bize saldıracaksınız anladık ama bu kadar da belli etmeyin
türkiyeyi vurmayacaksanız türkiyeden habersiz hareket etöeyecekseniz türkiyeyle müttefikseniz e abd neden çekiniyorsunuz yoksa çakallık peşindemisiniz
Rusya SU-57 uçakları veya daha gelişmişini Türkiye'ye satarsa F-35'ten de vazgeçeriz. Biz maalesef uçak konusunda geri kaldık. Şimdi Hürjet'i yapıyoruz ama 1978'de imal edilen F-16'dan bile düşük kalıyor. Neyse geç olsun güç olmasın , yerli üretimlerin başlaması bile yeter. Savaşlar akıl ve teknoloji ile kazanılır bunu unutmayın.
Abd ile müttefik olmakdan daha risklisi mi var pakistana 30 atak helikopter sattık dedik ertesi gün Pakistan da mitinggi patlattılar bütün dünyaya sadece silahı biz satarız dergibi geldi bana.
ABD kale alınacak bir yanı yok idir edin şrfslri....
S-400 lerin alımı risk değil. amacınız Türkiye nin güçlenmesini engellemek ve yine eskisi gibi, Türkiye yi şamar oğlanı gibi kullanmak. bir yerdede sizin için risk. olaki Türkiye yi, sizin anlayışınıza göre terbiye etmeye kalkışırsanız karşı koyacağız. Türkiyem için, Bayrağım için, ben her türlü ölmeye hazırım.
F-40 yap diyosunuz, teşfik ediyorsunuz tsk ediyoruz. sayenizde kotu komsu ev sahibi yapar.. :D
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