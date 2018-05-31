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Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 23:36 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına ilişkin "ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir.” dedi.

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Çin’in, Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına ilişkin, "ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir” dedi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, Çin’in ihtilaflı adaları silahlandırmasına karşı ABD’nin bu adalara askeri bir operasyonda başarısının ihtimalinin ne kadar olduğunu sorması üzerine McKenzie, “ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir.” ifadesini kullandı. Bu açıklamanın, Çin’e bir mesaj olarak yorumlanıp yorumlanmayacağının sorulması üzerine McKenzie, "II. Dünya Savaşı’nda küçük ve izole edilmiş adaları yok etmekte çokça deneyim edindiğimiz bir gerçektir. Dolayısıyla bu, ABD ordusunun daha önce de yaptığı temel bir yetkinliğidir. Bunu tarihi bir gerçeği ifade etmek dışında okumamak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

"IŞİD MUHTEMELEN YER ALTINA İNECEK"

McKenzie, Suriye’de Orta Fırat Vadisi'nde devam eden IŞİD karşıtı operasyonlarda ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, bu örgütün elinde son birkaç yer kaldığını ifade etti.

IŞİD'in elindeki toprakların tamamen alınması ile ABD’nin Suriye’deki işinin bitmeyeceği sinyalini veren McKenzie, “Bu çabada muhtemelen tam bir mükemmelliğe erişemeyeceğiz. Onlar (IŞİD) muhtemelen bir yer altı çabasına girecekler.” şeklinde konuştu.

McKenzie, ABD’nin bölgede kalıcı bir güvenlik unsuru bırakmak istediğini belirtti.

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ESAD REJİMİNİN SURİYE'DE GÜNEYE İNMESİ

Beşar Esad rejiminin Suriye’nin güneyine yönelik operasyon yapmasına ilişkin anlaşmanın ABD’nin El Tanif kampındaki varlığını etkileyip etkilemediğine ilişkin bir soruya McKenzie, “El Tanif’da statüko devam ediyor. Oradayız ve herhangi bir değişiklik yok. Oradaki ayrışma bölgesinin korunmasına önem veriyoruz ve bunu değiştirmeye yönelik adımları kaygı ile karşılayacağız.” yanıtını verdi.

Esad rejiminin, SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın kontrol ettiği bölgelere saldırması durumunda ABD’nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan McKenzie, “ABD ordusuna ve koalisyon ortaklarına saldırmak kötü bir politika olmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sözcü White ise “Suriye’de misyonumuz IŞİD'i yenmektir. Arzumuz Suriye iç savaşına karışmamak. Ama ayrıca Rusya ve İran’a vaatlerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Bu rejim (Esad rejimi) onu destekleyen bu iki rejimden dolayı halen ayakta.” şeklinde konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika çin savaş McKenzie pentegan Esad okyanus Pasifik IŞİD

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