Söz vermişlerdi, yine tutmadılar! ABD'den SDG'ye silah yardımı

Suriye’de Esad rejimine yakınlığı ile bilinen “almasdarnews” sitesinin haberine göre bu son askeri yardım konvoyu Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin denetimindeki Haseke kentinde örgüt mensuplarına teslim edildi. Haber sitesi bu Amerikan konvoyunda içi silah ve cephane dolu 200’den fazla kamyonun bulunduğunu aktardı. Habere göre konvoy, Haseke vilayetine hem Irak sınır muhafızları hem de SDG’liler tarafından kontrol edilen Irak-Suriye sınırındaki Simalkah Geçidi’nden giriş yaptı.
Öte yandan, Suriye ordusu ve müttefikleri, geçen cuma muhaliflerle ağır silahlarını teslim etme anlaşmasının ardından güneydeki kazanımlarını arttırdı. İngiliz Reuters’a konuşan Dera’daki muhaliflerin sözcülerinden Abu Shaima yaptığı açıklamada, “Ordu ve milisler Dera’yı tamamen kuşattı” dedi.
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