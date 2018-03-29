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ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 'Türkiye Sincar'a bir operasyon düzenleyecekse bu Irak hükümetiyle koardinasyon içinde yapılmalı' dedi.

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 'Türkiye Sincar'a bir operasyon düzenleyecekse bu Irak hükümetiyle koardinasyon içinde yapılmalı' dedi.

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