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ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

ABD'nin IŞİD'le Savaş Koalisyonu’nun raporunda, 2014’ten bu yana Irak ve Suriye’de düzenlenen hava saldırılarında 883 sivilin öldüğü belirtildi.

Raporda, "Şu an itibariyle elde edilen bilgiler temelinde Birleşik Ortak Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) değerlendirmelerine göre, Doğal Kararlılık Harekâtı'nın başladığı günden bu yana koalisyonun saldırıları sonucu yanlışlıkla 883 sivil öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

SİVİL KAYIPLAR UZUN SÜREDİR TARTIŞMA KONUSUYDU

ABD öncülüğündeki 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Suriye'deki saldırıları neticesinde ortaya çıkan sivil kayıplar, uzun süredir tartışma konusuydu.

Rusya ve Suriye, Suriye'deki varlığı yasal olmayan ABD'nin operasyonlarının bölgeye istikrar getirmekten uzak olduğunu vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD itiraf IŞİD hava saldırısı Suriye ırak

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