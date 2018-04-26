ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü

Raporda, "Şu an itibariyle elde edilen bilgiler temelinde Birleşik Ortak Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) değerlendirmelerine göre, Doğal Kararlılık Harekâtı'nın başladığı günden bu yana koalisyonun saldırıları sonucu yanlışlıkla 883 sivil öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

SİVİL KAYIPLAR UZUN SÜREDİR TARTIŞMA KONUSUYDU

ABD öncülüğündeki 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Suriye'deki saldırıları neticesinde ortaya çıkan sivil kayıplar, uzun süredir tartışma konusuydu.

Rusya ve Suriye, Suriye'deki varlığı yasal olmayan ABD'nin operasyonlarının bölgeye istikrar getirmekten uzak olduğunu vurguluyor.

