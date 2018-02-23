ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimi aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" açıklaması yapmıştı.
Trump'ın bu açıklaması dünya çapında tepki çekmişti.
Ayrıntılar geliyor...
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Suriye hükümeti sivillere bildiri attı: Doğu Guta'yı terk edin
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Şok görüntüler! Otobüs şoförüne böyle saldırdılar
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Okuyucu Yorumları 29 yorum