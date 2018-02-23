HABER

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

ABD'li yetkililerden edinilen bilgiye göre; ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak.

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimi aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" açıklaması yapmıştı.

Trump'ın bu açıklaması dünya çapında tepki çekmişti.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs israil

En Çok Okunan Haberler

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Okuyucu Yorumları 29 yorum
ABD Bölgedeki etkisi azaldıkça işi çirkefliğe götürüyor taşısan neolur taşımasan neolur hiçbişey Sadece ilerisi için yaptığı planlara yönelik ve kendisine olan nefreti dahada artıracak basit bir hamle Herkesin bir planı var..Sen Oynamaya devam et bakalım oyunlarınızı bozacağımız günlerde gelecek hattâ bozmaya başladık bile
ağzına diline eline sağlık kardeşim benim.
Kendini boyle kandir. Bekle biraz daha.
Bişey demiyorum sana Abd ALLAH seninde senin yanında olanında belasını verir inşaallah..
@bindal1905 Osmanlı Tokadına ne oldu...? Allah Sizin tetikçiniz mi kardeşim...? Es gürle önüne geçene meydan oku iş ciddiye bindiğinde Allah'a havale et.
@bindal1905 abd kudüs ve ortadoğu cehenneminde boğulacak.ne demiş atalarımız eceli gelen köpek, cami duvarına işermiş misali.bu kan emici emperyalistin son çırpınışları.
Kimse merak etmesin. İçiniz rahat olsun Amerika yıkılacak İsrail yok olacak. İşbirlikçi ajanlarıda bir bir can verecek. Vallahi Allah NURUNU TAMAMLAYACAK Kahpe siyasetin yalancı köpeklerine artık inanmayın. birakın bu işleri. Özgürlükler sahte Dostlukları Yalan.
Son çirkeflikleri son çırpınışları. Yeni düzen istediğin gibi olamayacak abd
kudüs 3 büyük din için kutsal bir şehir 3 büyük dine açık bağımsız bir ülke olması gerek
helal kardeşim içimden geçeni dedin
Tayip Erdoğan gitmedikçe ortadoğu düzelmez,bir istikrarlı duramıyor. Bir gün çıkıyor eyy amerika diyor oy almak için ,ertesi gün amerikanın gönlünü yapmak için füze alıyor amerikadan.Ne halkına ne diğer ülkelere samimi değil o yüzdende dış ülkeler ciddiye almıyor.Clintonun önünde saygıdan ceketini ilikleyen ecevit varken amerika ıraga giremedi korkusundan bu ecevit deli kıbrıs harekatı gibi yine bizi dinlemez diye..Yani bu işler lafla degil icraatla olur..
Aklın basindami askadas..
Yazıklar olsun orta doğuya yazıklar olsun tüm islam ülkelerine bir ülke ile başedemiyorsunuz adam 15 bin km gelip tepenize sıçıyor ya .
Elbet bir gün ortadoğuda İsrail devleti diye bir şeyde kalmayacak.Eğer tarih tekürrür ederse buralar yakın bir yüzyılda yine Tüm araplar Türkiye liderliğinde birleşecek...
Adamlar batı kudüse taşınacak bizim salaklar doğu kudüsü tanıyarak bu olayı meşru kıldı. bir şehri ikiye bölmek nedir yaa..?
Azgınlık ve Taşkınlıkların sonu hep hüsran olmuştur.Abd de çok azdı.Sonu yakındır ...Allah'ın izniyle Türkiye öyle bir zaman gelecek ki Müslümanları bir araya toplayıp büyük güç olacak.Kesinlikle...
ARAPLARI, İLK ÖNCE ..IRAK DA.. SONRA.. SURİYEDE.. FİLİSTİNDE.. ZATEN DAHA ÖNCELERİ.. GÖRDÜK.. MISIR I HİÇ SORMAYIN..... . MÜCADELE .. ETMEK NEDİR BİLMİYORLAR.. BU İŞLER.. İMAN MESELESİ.. KALLEŞLERE, GÖKTEN YARDIM GELMEZ... HALA BEKLEYİN.. ŞUNA İNANIYORUM... CENABI ALLAH.. KAFİRLERLERLE... MÜCADELE ETMEKTE.. MÜSLÜMAN TÜRKLERİ.. SEÇTİ.. . NEDENİ.. ALLAHIN ARSLANLARI.. DÜĞÜNE GİDER GİBİ.. SAVAŞA GİDİYOR.. İMAN MESELESİ.. RUH.... MESELESİ... AMERİKAYI BIRAKIP... TÜRKİYE .YE BİAT EDİN...
@ismail_sen_1971 kardeş TÜRKLERLE ilgili söylediklerin doğru ama bu işler fabrika kapatmaya benzemez
Bizim askerimizi soktular oraya,askerimiz savasiyor bunlar elciliklerini tasyip yeelesmeye baslamis.rusya olaya mudahil olur yakinda
@baguvix41 israilden bahsedıyor surıyeden degıl ne içtin sen
iranı hedefe koydu ,israel birkaç kez saçmalamıştı,baktı türkiye dik duruyor ,,sıra daha sonra türkiye ve rusya demekki vietnam unutulmuş,3 devlet strajesini iyi yapmalı birlikte hareket etmeli
Abdülhamit Han Filistin de Yahudilere toprak vermemiş diyen ahmaklara GOOGLE yi icad etti diyen profesör kılıklı adamın yandaşlarına söylüyorum,bu toprakları Yahudilere ben mi verdim.?Bir buçuk milyon kilo metre kare toprağı Abdülhamit Han verdi.Bunun hakanlığı otuz yıl geçiktirme ve beşinden gitmeyen bir islam alemi yüzünden google yi bulmuş yada Nuh çep telefonuyla konuşmuş diyen üstün zekalıların marifetleri bugünkü İsrail i yarattı.Dün bu zihniyet ABD uşağı değil miydi.ABD kullanır ve atar.Şimdi sizi attı belki de yarın İsrail lileri atacak.
Abd düşmanlığını artırıyor,hemde bütün dünyaya karşı,sevimsiz,menfaatçi,hain bir devlet.Seninde fişin çekilir iblisin kuzeni...
deli cesareti ABD ve İSRAİL sonlarını hazırlıyor bu sefer okyanus ötesinde olmak kurtarmayacak onları...
bu işin sonu hayır değil 3. dünya savaşı 2020 li yıllarda kapımızda
ver afrin i geç kudüs e.tlorson onun için geldi demek
müslümanım diyen şuna inansın sın ki başta israil olmak üzere abd topu yerle bir olacak !!
Hiçbirşey olmaz. Arabistan Prensinden, Mısırdaki darbecilere, burdaki BOP eşbaşkanına hepsi Amerika'nın cebinde.
Diğer Haberler
İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkesi Oylayacak

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkesi Oylayacak

Somali’de İkiz Saldırı

Somali’de İkiz Saldırı

ABD’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırımlar

ABD’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırımlar

Reyhanlı saldırıları davasında karar açıklandı

Reyhanlı saldırıları davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.