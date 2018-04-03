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Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada 'Suriye'den eve dönüş vakti geldi. Savunma Bakanı'yla görüşeceğim' ifadelerini kullandı.

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

Suriye'den Amerikan askerlerini çok kısa süre içinde çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'tan benzer tonda bir açıklama daha geldi. Trump, "Suriye'den eve dönüş zamanı geldi, bunu çok ciddi düşünüyorum" dedi. "17 yıldır hiç birşey elde edemedik. Suriye'deki varlığımız ciddi külfet." diyen Trump, "Çekilme konusunu görüşmek için Savunma Bakanı ile bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerinin daha fazla para ödemesi gerektiğini söyleyen Trump, Rusya lideri Putin'le çok iyi diyalog kurabileceğini düşündüğünü belirterek, "Rusya'yla iyi geçinmek iyi bir şey" ifadesini kullandı.

VOTEL: SAHADAKİ ANA ORTAĞIMIZ YPG

Öte yandan CNN Türk'ten Serdar Cebe'nin haberine göre, CENTCOM komutanı Votel, terör örgütü YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
YPG ABD Menbiç terör

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