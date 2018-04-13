ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz

Suriye'de Esad'a karşı düzenlemeyi planladığı operasyon için Fransa ve İngiltere ile görüşmeye devam ederken operasyonun meşruiyetini sağlamak için de altyapı hazırlamaya çalışan ABD, beklenen açıklamayı yaptı.

"KANITLARIMIZ VAR"

Daha önce kiyasal saldırı konusunun detaylı olarak incelendiğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, bu akşam yaptığı açıklamada "ABD, kimyasal saldırının Suriye hükümeti tarafından yapıldığınnın kanıtlarına sahip. Hangi tür kimyasalın kullanıldığını araştırıyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın kimyasal saldırıya dair görüntülerin İngiltere tarafından kurgulanan bir provokasyon olduğu yönündeki açıklamalarına da yanıt verilerek "İngiltere'nin bu olaya dahli yok. saldırının arkasında Esad olduğundan son derece eminiz" açıklaması yapıldı.

BEYAZ SARAY DA 'SON DERECE EMİN'

Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin ABD'den bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapıldı. Sanders, iddia edilen saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğundan 'son derece emin olduklarını' söyledi. Sanders, Rusya'nın da iddia edilen saldırıların gerçekleşmesinde sorumluluk taşıdığını öne sürdü.