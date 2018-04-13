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ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 22:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Duma'daki saldırıda hangi kimyasalının kullanıldığının araştırıldığını ama saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığının kanıtına sahip olduklarını duyurdu.

ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz

Suriye'de Esad'a karşı düzenlemeyi planladığı operasyon için Fransa ve İngiltere ile görüşmeye devam ederken operasyonun meşruiyetini sağlamak için de altyapı hazırlamaya çalışan ABD, beklenen açıklamayı yaptı.

"KANITLARIMIZ VAR"

Daha önce kiyasal saldırı konusunun detaylı olarak incelendiğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, bu akşam yaptığı açıklamada "ABD, kimyasal saldırının Suriye hükümeti tarafından yapıldığınnın kanıtlarına sahip. Hangi tür kimyasalın kullanıldığını araştırıyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın kimyasal saldırıya dair görüntülerin İngiltere tarafından kurgulanan bir provokasyon olduğu yönündeki açıklamalarına da yanıt verilerek "İngiltere'nin bu olaya dahli yok. saldırının arkasında Esad olduğundan son derece eminiz" açıklaması yapıldı.

BEYAZ SARAY DA 'SON DERECE EMİN'

Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin ABD'den bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapıldı. Sanders, iddia edilen saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğundan 'son derece emin olduklarını' söyledi. Sanders, Rusya'nın da iddia edilen saldırıların gerçekleşmesinde sorumluluk taşıdığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye DUMA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Esad mı attı, İsrail mi attı, kim attı bilmiyorum ama bu Kandil gecesi ALLAH onları Kahhar ismiyle kahretsin.
Suriye ye saldırmak için ortaya atılan büyük bir yalan..
saddam la ilgilide çok kanıta sahipkerdi, sonradan hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı, bundada hiçbi sözünüze güven olmaz
Hangi holywood studyosunda kanıt oluşturdunuz kimbilir
vurmazsan karizman çizilir ABD
İnanın kimyasal silahla ölenler dahil, kimsenin Suriye’de ölenlere üzüldüğü, dert ettiği falan YOK... Herkes bu olayı kullanarak, bu ölümlerden nemalanarak, çıkarlarına alet etme peşinde. Ülkeler ‘’İnsanlık maskesi’’ takmış vahşi bir yaratık misali… daha fazlasını öldürmeye çalışmakta…
taayip yatacak yerin yok.
Benim tanıdığım en büyük yalancı ABD ile AKP dir.İsbatı konuşmaları ve yaptıklarıdır.
ırakda da kimyasal kullanılmıştı değil mi!! sizin kullandırtmadıpınız be malum!! bizim yöneticiler hemen tuzlukla koşuyor malum??? EKONOMİ NE DURUMDA YA!!! sabah akşam AFRİN DİYORDUNUZ NE OLDU???
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