ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor

Geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki askerlerini çekme kararı aldığını ve kısa zamanda çekilmenin gerçekleşmesi için ekibine talimat verdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ı Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yalanlamış, "Şu anda çekilme planımız yok" açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan yeni açıklama ise, ABD'nin kafa karışıklığının devam ettiğini gösterdi. Açıklamada "Trump Suriye'deki askeri birlikleri çekmek istiyor ancak kesin bir takvim yok" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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